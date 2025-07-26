Мусаев раскритиковал игру "Краснодара" в обороне после поражения от "Локомотива"

26 июля московский "Локомотив" победил на выезде "Краснодар" в рамках 2-го тура Мир Российской Премьер-лиги со счетом 2:1. Дубль на счету полузащитника "железнодорожников" Алексея Батракова. О первой осечке действующего чемпиона России в новом сезоне расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Краснодар" – "Локомотив" (Москва) – 1:2 (0:1)

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Голы: Мозес, 90+ – Батраков, 34 (с пенальти), 80.

"Краснодар": Агкацев, Петров (Гонсалес, 74), Тормена, Диего Коста, Оласа, Черников (Козлов, 74), Кривцов (Дуглас Аугусто, 57), Батчи (Мозес, 57), Сперцян, Виктор Са (Густаво Сантос, 74), Кордоба.

"Локомотив": Митрюшкин, Сильянов, Монтес, Морозов, Ненахов (Фассон, 68), Баринов, Карпукас, Руденко, Батраков, Бакаев (Самошников, 68), Воробьев (Комличенко, 74).

Предупреждения: Диего Коста, 33; Воробьев, 38; Густаво Сантос, 77); Батраков, 77; Митрюшкин, 90+.

Первый матч нового сезона РПЛ, к которому вполне годится приставка топ. В 1-м туре и "Краснодар", и "Локомотив" одержали победы с одинаковым счетом 3:0. "Быки" на выезде разбили "Пари НН", "железнодорожники" расправились дома с "Сочи".

Главные тренеры команд Мурад Мусаев и Михаил Галактионов соответственно сделали минимальные перестановки в стартовых сочетаниях. У "Локомотива" лишь два изменения, во многом продиктованные происходящим в предыдущей игре. Вместо вышедших с первых минут против "Сочи" Никиты Салтыкова и Николая Комличенко появились Зелимхан Бакаев и Дмитрий Воробьев, забившие по голу после выхода на замену. У "Краснодара" ротация и вовсе одна – на скамейке по сравнению с предыдущей встречей остался Кевин Ленини, чью позицию в центре полузащиты занял Никита Кривцов.

"Краснодар" по-хозяйски разворачивал свою фирменную позиционную игру с высоким прессингом, поставив "Локо" в ситуацию, когда контратаки и стандарты остаются едва ли не единственными орудиями для ответного удара. При этом из многочисленных подходов в первую очередь запомнился выстрел с правого края штрафной Эдуарда Сперцяна – мяч решил прокатиться чуть левее от дальней штанги, а чуть позже прострел едва не замкнул Джон Кордоба. В остальном же – напряженно, но не ужас-ужас. По-настоящему опасных моментов хозяева пачками не создавали.

"Локо" же применил свое оружие более эффективно. В одной из быстрых атак подопечные Галактионова сумели поставить хозяев в неудобное положение: Дмитрий Воробьев в штрафной соперника пошел замыкать кросс, но форварда снес защитник Диего Коста. Пенальти был неминуем, а полузащитник Алексей Батраков с точки неумолим – 1:0 в пользу москвичей на 34-й минуте. В конце тайма мог сработать и еще один стандарт, но сокрушительный выстрел со штрафного капитана "железнодорожников" Дмитрия Баринова с отскоком от изумрудного краснодарского газона в углу ворот выловил Станислав Агкацев.



Фото: ТАСС/Степан Ноздрев

Во второй половине встречи "Краснодар" в попытке отыграться стал раскрываться, благодаря чему быстрые выпады "Локомотива" стали еще опаснее. До поры хозяев уберегала от беды самоотверженность и грамотный выбор позиции центральных защитников южан, которые приняли немало ударов на себя, плюс как всегда уверенный Агкацев на последнем рубеже. А вот впереди у подопечных Мусаева все никак не клеилось: "быки" гоняли мяч в финальной трети без обжигающей остроты как до замен, так и после.

А на 80-й минуте дрогнула и оборона "Краснодара", да так, что сложно объяснить, с учетом собранных там габаритных защитников. Алексею Батракову, чей рост едва перешагнул за 170 сантиметров, дважды дали пробить головой практически из вратарской. И если первую попытку Агкацев парировал, то вот во второй он не успел на мяч. В отличие от талантливого хавбека красно-зеленых, вбившего сферу под перекладину – 2:0. Было подозрение, что во время первого выстрела Батраков заехал локтем вышедшему на замену защитнику "Краснодара" Джованни Гонсалесу, но главный арбитр встречи Кирилл Левников даже не побежал к монитору.

Матч катился к своему финалу, как интригу вдруг ненадолго возродил форвард хозяев Мозес, который тоже появился по ходу второго тайма. До своего триумфа он выглядел не слишком убедительно, однако мастерства подставить голову под очередной кросс и пробить мимо замершего Митрюшкина нигерийцу хватило – 1:2. Играть оставалось еще пару минут, но подвиг Мозеса так и остался яркой точкой в последнем акте этой встречи. Действующий чемпион терпит первое поражение в новом сезоне уже во 2-м туре.



Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Мурад Мусаев в эфире "Матч ТВ" подчеркнул, что игра его подопечных расстроила тренерский штаб.





Мурад Мусаев главный тренер "Краснодара" Играли с преимуществом, но не хватало доставок мяча в штрафную. Очень легкие мячи пропустили, так нельзя. В прошлом сезоне мы не позволяли сопернику такую роскошь. Поэтому расстраивает игра. Вроде она проходила с нашим преимуществом, но нельзя так действовать в обороне.

Михаил Галактионов же назвал своих ребят на флэш-интервью красавцами. По его словам, в первую очередь для нейтрализации "Краснодара" было необходимо действовать дисциплинированно и не раскрываться.





Михаил Галактионов главный тренер "Локомотива" В прошлом туре мы были самой прессингующей командой, наверное, у них было понимание, что и сейчас мы сразу полетим сразу высоко прессинговать. Но очень важно было сыграть с холодной головой. У нас были разящие контратаки во втором тайме, где могли даже чуть пораньше забивать. Осадочек остался, что не сыграли на ноль, но по мне в момент гола был фол в атаке.

Заглядывать в турнирную таблицу пока рано, однако точно стоит зафиксировать, что "Локомотив" начинает чемпионат с двух уверенных побед подряд. За третьей команда Галактионова пойдет 2 августа, когда сыграет на выезде с "Пари НН". Который, к слову, выйдет на матч с красно-зелеными уже с двумя поражениями в пассиве, так как во 2-м туре нижегородцы проиграли самарским "Крыльям Советов" 0:2.

"Краснодару" же предстоит второй подряд топ-матч и одновременно повторение чемпионской игры прошлого сезона: в гости к подопечным Мусаева 2 августа пожалует столичное "Динамо". При Валерии Карпине у руля бело-голубые в РПЛ пока не проигрывает, а во 2-м туре они и вовсе одержали первую победу под его руководством, одолев бывшую команду специалиста "Ростов" 1:0.

