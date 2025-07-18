Новый сезон РПЛ начнется матчем "Динамо" – "Балтика" 18 июля

Новый футбольный сезон Мир Российской Премьер-лиги начнется вечером 18 июля. При этом летняя пауза хоть и длилась всего чуть больше полутора месяцев, все равно успела вобрать в себя беспрецедентное количество скандалов. Но было немало и чисто футбольных новостей – интересных трансферов и тренерских перестановок. Главное о предстоящем сезоне РПЛ расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Оскандалились по полной

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Состав участников нового сезона Мир Российской Премьер-лиги собирался с горем пополам. Все началось с подмосковных "Химок", у которых начались серьезные проблемы с деньгами еще по ходу прошлого розыгрыша турнира. Плюс под домашний арест по делу об особо крупном мошенничестве попал главный инвестор клуба Туфан Садыгов. "Химки" чудом остались в элите по спортивному принципу, заняв 12-е место, однако фактически обанкротились и, согласно официальной формулировке, "приостановили" свою деятельность. Исключение из РПЛ на будущий сезон было неминуемым.

При этом уход "Химок" из большого футбола превратил в пустую формальность стыковые матчи за право остаться в элите между "Пари НН" и "Сочи". Нижегородцы, закончившие прошлый сезон 13-ми, в итоге проиграли южанам по сумме двухматчевого противостояния (2:1, 1:3), но уже догадывались, что не потеряют место в РПЛ. "Сочи" же за счет победы тоже гарантировал себе место в элите. В Сети даже начало звучать мнение, что "Пари НН" мог "слить" второй матч намеренно, однако теперь уже бывший главный тренер клуба Виктор Гончаренко в интервью "Чемпионату" от 17 июля отверг все обвинения и заявил о готовности пройти детектор лжи.

Странная ситуация с точки зрения спортивного принципа стала еще более сюрреалистичной, когда в конце июня 2025 года всплыло "ставочное дело" теперь уже бывшего нападающего "Сочи" Владимира Писарского. Сначала СМИ сообщили, что букмекерская контора и по совместительству партнер южного клуба сообщила в РФС, что футболист мог через посредника сделать ставку на первый стыковой матч с "Пари НН" со своим участием. В той игре "Сочи" проиграл 1:2, а сам Писарский заработал удаление еще в первом тайме. Однако выяснилось, что все было не совсем так: форвард просто помог деньгами другу, а тот догадался поставить через контору-партнера "Сочи" более 10 ставок на игру с участием своего товарища. В итоге за косвенное участие в этой истории РФС дисквалифицировал Писарского на четыре года, из которых три – условно.

Вишенкой на торте же стало исключение вышедшего из Первой лиги в РПЛ московского "Торпедо" из числа участников нового сезона в элите за восемь дней до его начала. Боссы "автозаводцев" угодили в громкий скандал: по данным МВД, владелец клуба Леонид Соболев и гендиректор Валерий Скородумов пытались подкупать судей для нужного им результата. Оба теперь сидят в СИЗО и ждут вердикта суда, а легендарный клуб снова начнет сезон в Первой лиге, избежав более серьезных последствий вроде исключения из профессионального футбола как такового. В подробностях об этой истории я рассказывал ранее.

Вместо "Торпедо" же в элиту вернули "Оренбург", который закончил прошлый сезон на предпоследнем 15-м месте и вылетел напрямую. Этим оказался страшно недоволен екатеринбургский "Урал" из Первой лиги, который проиграл стыковые матчи закончившему сезон на 14-месте в РПЛ грозненскому "Ахмату". В СМИ и спортивной блогосфере начали звучать предложения провести между "Уралом" и "Оренбургом" решающую игру за место в элите, но РФС приняла решение включить последних без всяких других условий.

Многие эксперты уже называют это летнее межсезонье самым скандальным в истории российского футбола.

Тренерская чехарда

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Еще одна громкая новость минувшего межсезонья – внезапный уход из ЦСКА сербского специалиста Марко Николича. Теперь уже бывший главный тренер "армейцев" выиграл с клубом Кубок России в первый же сезон работы, и пообещал биться за чемпионство во второй. Но в итоге так и не вернулся в Москву из отпуска, ошарашив боссов красно-синих решением продолжить карьеру в греческом клубе АЕК.

Николич поломал весь план подготовки к будущему сезону, однако руководству ЦСКА удалось довольно оперативно найти нового главного тренера, швейцарца Фабио Челестини. Причем в прошлом сезоне этот специалист выиграл на родине чемпионат и кубок страны с "Базелем", что по европейским меркам весьма добротно. А 12 июля Челестини уже взял первый трофей с новым клубом – Суперкубок, переиграв действующего победителя РПЛ "Краснодар" 1:0. Фабио на пресс-конференции сделал акцент на труде футболистов и хорошей базе, оставшейся от Николича, но и первые плоды работы швейцарца были заметны невооруженным глазом. В первую очередь, прекрасная физическая готовность и отказ от проповедуемого бывшим тренером ромба в полузащите.

Есть специалисты-новички и помимо Челестини. К примеру, после отставки Виктора Гончаренко в "Пари НН" пришел 37-летний экс-наставник кипрского "Ариса" Алексей Шпилевский, которого в СМИ часто называют "белорусским Нагельсманном". Он и сам рассказывал в одном из интервью о схожих тренерских взглядах с 37-летним наставником сборной Германии, поэтому за работой Шпилевского в России будет очень интересно последить.

А вот кто уж точно не новичок в РПЛ, так это Валерий Карпин. Главный тренер сборной России по футболу в апреле покинул "Ростов", сославшись на желание сконцентрироваться на национальной команде, а в июне вернулся к совмещению, подписав контракт с московским "Динамо". Стоит признать, что для бело-голубых большая удача – отхватить себе, пожалуй, одного из самых ярких и интересных тренеров страны. Однако Карпин пока не выиграл ни одного титула в карьере как специалист, а "Динамо" остается бестрофейным уже довольно давно. Но как сказал сам тренер: "Минус на минус может дать плюс".

С новыми рулевыми во главе в сезон также входят самарские "Крылья Советов", сменившие Игоря Осинькина на Магомеда Адиева, а также "Ахмат", доверивший команду экс-наставнику "Краснодара" и тульского "Арсенала" Александру Сторожуку. Боссы остальных клубов РПЛ – как новичков, так и участников прошлого сезона – дали своим главным тренерам продолжить работу.

Закупка "Зенита", молчание "Спартака"

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Трансферная кампания клубов РПЛ по ходу летнего межсезонья не сказать что впечатляла сенсационными поворотами сюжета. Пожалуй, единственная острая сага, которая в какой-то момент даже начала утомлять – переход 28-летнего полузащитника "Фламенго" Жерсона в "Зенит" из Санкт-Петербурга.

На бумаге пока все красиво: игрок сборной Бразилии с опытом выступления в топ-5 чемпионатах Европы, гол "Баварии" на минувшем Клубном чемпионате мира в США, очень талантливый и востребованный на рынке футболист. За абы кого даже известные своим финансовым ресурсом сине-бело-голубые не платят, по данным СМИ, 25 миллионов евро (ровно во столько, по данным портала transfermarkt, он и оценивается).

Однако на деле есть мнение, что "Зенит" прикупил себе "пороховую бочку" за огромные деньги. Во-первых, по слухам, Жерсон не особо рвался в Россию, однако зарплата примерно в шесть миллионов евро в год, как утверждают некоторые источники, на дороге не валяются. Скажем честно, вряд ли игрок такого калибра поехал бы покорять нынешнюю РПЛ без еврокубков за меньшие деньги. И здесь возникает "во-вторых": говорят, когда игрок уже был "на чемоданах", к его представителям прилетело еще более солидное в плане финансов предложение от саудовского "Аль-Насра", за который выступает сам Криштиану Роналду. Игрок вроде бы загорелся, но повернуть все вспять уже было нельзя – "Зенит" успел перевести деньги "Фламенго". В итоге на красивой презентации во время одного из товарищеских матчей в Петербурге, когда Жерсон явил себя публике, широкой улыбки на его лице особо не наблюдалось. Такой уж он человек или реально расстроился, покажет футбольное поле.

Еще одна дорогая покупка "Зенита" – 21-летний аргентинец, левый защитник Роман Вега, который переехал из родных краев за семь миллионов евро. Интересный футболист со школой "Барселоны" (пусть и дубля), который по своему потенциалу может усилить клуб как минимум в перспективе. По деньгам же это пока второй по стоимости трансфер в нынешнее летнее межсезонье в РПЛ.

Неплохо укрепляется и сместивший "Зенит" с трона в прошлом сезоне действующий чемпион "Краснодар". Судя по всему, клуб Сергея Галицкого открыл для себя канал, по которому можно завозить в Россию игроков из французской Лиги 1. Как итог, переход из "Нанта" бразильца Дугласа Аугусто примерно за 6 миллионов евро, бесплатный трансфер его соотечественника, защитника "Осера" Жубала, плюс где-то на подходе из этого же клуба французский вингер Гаэтан Перрен. Между прочим, лучшего ассистента по итогам прошлого сезона Лиги 1 (да еще и добавил к 11 голевым передачам 10 голов). Плюс пока удалось сохранить чемпионскую обойму, так что в плане состава "Краснодар" предстает во всей красе.

Что до московских клубов, здесь пока больше всех за одного игрока заплатил ЦСКА, привезя из "Сан-Паулу" 20-летнего бразильского таланта Матеуса Алвеса. В потенциале заплаченные за него, по слухам, 6 миллионов евро, могут быть перекрыты в разы, однако атакующий полузащитник провел не так много игр на взрослом уровне. Интересно, как щуплый техничный игрок проявит себя в довольно силовой лиге.

"Динамо" и "Локомотив" пока нашли усиление на внутреннем рынке. К бело-голубым под крыло Карпина пришли защитник сборной России Максим Осипенко из "Ростова", который в прошлом сезоне стал самым результативным игроком на своей позиции, а также форвард национальной команды Иван Сергеев из "Крыльев Советов". Красно-зеленые же прихватили из развалившихся "Химок" вингеров Александра Руденко и Зелимхана Бакаева, плюс купили у "Ростова" лидера атаки Николая Комличенко.

Скромнее всех из столичных грандов в летнее межсезонье вел себя "Спартак". Кроме опытного форварда Антона Заболотного все из тех же "Химок" на подмену основным нападающим Манфреду Угальде и Ливайю Гарсии, красно-белые не взяли никого. Слухов вокруг команды много, спортивный директор Франсис Кахигао вроде как колесит по Европе в поисках усиления, но по итогу привезти кого-то из-за рубежа ему все еще не удалось. При этом время есть: трансферное окно в РПЛ закроется аж 11 сентября.

Собственно, как и у остальных команд, которые тоже продолжают искать свежую кровь по всему свету. Фактически "с листа" собираются "Крылья Советов", потерявшие летом почти всех лидеров, интересную закупку провели новички РПЛ "Сочи" и "Балтика". Причем если южане сделали упор на российских игроках, дав шанс проявить себя тем же бывшим "спартаковцам" Антону Зиньковскому и Михаилу Игнатову, то вот калинингардцы больше искали новичков за рубежом в чемпионатах вроде Болгарии и Сербии, которые были там не на последних ролях.

Для кого-то же главным усилением стало сохранение своих лидеров. Самый яркий пример – казанский "Рубин", переподписавший своего бомбардира Мирлинда Даку до 2029 года. Причем у албанца был вкусный вариант с "Зенитом", но вроде как не удалось договориться по зарплате. В Татарстане же желаемые деньги нашлись, так что все остались при своих.

При этом сложнее всех, как видится, на старте сезона придется "Оренбургу": команда Владимира Слишковича, внезапно вернувшаяся в элиту за считанные дни до первого тура, во всю собирала состав под Первую лигу, отдав лидеров прошлого сезона (например, своего тащера Брайана Мансилью в "Ахмат"). Как эти игроки проявят себя на уровне элиты – жирнейший вопрос и одна из интриг начала чемпионата.

Все эти предсезонные расклады начнут воплощаться в жизнь уже вечером 18 июля, когда "Динамо" в матче открытия сезона дома примет "Балтику". В целом же в первом туре нет громких афиш, а вот начиная со второго все заиграет другими красками. Первый по-настоящему топ-матч будет сыгран 26 июля, когда "Локомотив" дома примет "Краснодар".

