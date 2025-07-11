ФК "Торпедо" начнет сезон-2025/26 в Первой лиге

Фото: телеграм-канал "ФК "Торпедо Москва"

Московский футбольный клуб "Торпедо" начнет сезон-2025/26 в Первой лиге, то есть во втором по силе дивизионе чемпионата страны, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) по итогам заседания бюро исполкома.

Также было решено исключить столичную команду из числа участников Российской Премьер-Лиги (РПЛ). В грядущем сезоне ее место займет футбольный клуб "Оренбург".

В конце июля директор "Торпедо" Валерий Скородумов и владелец команды Леонид Соболев были задержаны по обвинению в подкупе арбитров для оказания влияния на результат матча.

Следователи предполагают, что они вместе с соучастниками в период с марта по май текущего года предлагали главному судье более миллиона рублей для того, чтобы их клуб одержал победу. Скородумов и Соболев применили данную схему как минимум в трех играх.

Через некоторое время суд отправил владельца "Торпедо" в СИЗО. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Также был задержан арбитр Богдан Головко. Как уточняли СМИ, его уличили в том, что он дважды не назначил пенальти в ворота "Торпедо" во время матча с "Камазом", который прошел 24 мая в рамках 34-го тура Первой лиги. Игра была важна, так как именно в этой встрече решалось, кто попадет в РПЛ.

В результате "Торпедо" с "Камазом" сыграли вничью, благодаря чему московский клуб вышел без стыковых матчей в РПЛ. Арбитру грозит до 7 лет лишения свободы, ему назначили домашний арест.

Однако адвокат Соболева Александр Добровинский заявил, что задержание Головко не связано с делом владельца ФК. Юрист отметил, что в предъявленном его подзащитному обвинении нет оснований для его задержания.