Налоговая потребовала суд признать ФК "Химки" банкротом из-за долгов

Фото: fckhimki.com

Налоговая инспекция попросила Арбитражный суд Московской области признать АНО "Футбольный клуб "Химки" банкротом из-за долгов перед бюджетом в размере свыше 448 миллионов рублей, передает РИА Новости со ссылкой на соответствующие материалы.

В отношении ФК может быть принято решение о банкротстве в упрощенном порядке, если должник отсутствует. В таких ситуациях суд, обнаружив признаки несостоятельности, признает должника банкротом и запускает конкурсное производство, не проводя предварительную процедуру банкротства – наблюдение.

Заявление межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) России № 13 по Московской области поступило в суд 20 июня. Обращение пока не рассматривается судом, поскольку заявитель не предоставил документы, подтверждающие наличие имущества у должника, которое можно использовать для финансирования процедуры банкротства.

Так как деятельность уполномоченного органа финансируется из федерального бюджета, при подаче заявления о признании должника банкротом необходимо предоставить доказательства, подтверждающие наличие достаточного объема имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве, уточнили в инстанции.

В качестве подобных свидетельств можно было подать ответы органов, занимающихся учетом транспортных средств и регистрацией прав на недвижимость, а также другие документы, полученные в процессе работы налоговых органов или службы судебных приставов по поиску имущества должника, на которое может быть наложено взыскание.

Согласно материалам суда, уполномоченный орган может предоставить доказательства, которые подтверждают возможность появления в конкурсной массе имущества в результате привлечения к ответственности лиц, несущих субсидиарную ответственность по обязательствам должника, или в результате оспаривания сделок должника.

ФНС должна устранить все недочеты до 24 июля. При этом 4 июня ФК разместил на Федресурсе обращение о желании подать в суд заявление о своем банкротстве, однако соответствующее заявление пока не было подано.

В начале лета появилась информация, что "Химки" не смогли получить лицензию для участия в предстоящем сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ). Тогда клуб подал апелляцию, однако Российский футбольный союз (РФС) отклонил заявку.

Затем ФК опубликовал официальное заявление о приостановке деятельности. По словам руководства "Химок", команда до последнего боролась за возможность участвовать в новом сезоне РПЛ, однако эти меры были признаны недостаточными в рамках регламентов РФС.

В результате ФК остался вне профессиональных соревнований. Кроме того, клуб исключили из состава членов РФС.