ХК "Витязь" не примет участия в следующем сезоне КХЛ

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Подмосковный клуб "Витязь" снялся с чемпионата Континентальной хоккейной лиги и не примет участия в сезоне-2025/26, сообщили в пресс-службе КХЛ.

В ближайшем сезоне будут играть 22 команды. В пресс-службе КХЛ уточнили, что совет директоров рассмотрит вопрос о внесении изменений в состав участников чемпионата, а также о переводе хоккейного клуба "Лада" из Восточной в Западную конференцию.

"Витязь" выступал в КХЛ с момента ее основания – с сезона-2008/09. Команда четыре раза выходила в плей-офф, где уступала в первом раунде. В прошлом сезоне "Витязь" занял 10-е место в Западной конференции КХЛ и не попал в плей-офф.

В начале июня появилась информация, что подмосковный клуб прекратит свое существование из-за недостатка финансирования. Согласно слухам, помочь "Витязю" может бывший главный тренер петербургского ХК СКА Роман Ротенберг, которого в начале июня отправили в отставку.

Для закрытия долгов необходимо 200 миллионов рублей, а также привлечь спонсоров, которые смогут вложить в команду около 1,5 миллиарда рублей, чтобы клуб "сохранил вертикаль и продолжил существование". Ротенберг в таком случае станет не только главным тренером, но и основным функционером "Витязя".