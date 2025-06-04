"Матч ТВ": Ротенберг может помочь закрыть "Витязю" долги на сумму 200 млн руб

Фото: ТАСС/Роман Ротенберг

Бывший главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг может помочь подмосковной команде "Витязь" закрыть долги на сумму 200 миллионов рублей. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Журналисты выяснили, что Ротенберг уже встретился с генеральным менеджером хоккейного клуба Игорем Варицким, попросив его составить список долгов, которые есть у команды. Кроме того, специалист потребовал сохранить игроков "Витязя".

Издание отмечает, что Ротенбергу нужно привлечь спонсоров, которые смогут вложить в команду около 1,5 миллиарда рублей. Только это, по мнению журналистов, поможет клубу "сохранить вертикаль и продолжить существование". При таком раскладе специалист будет не только главным тренером "Витязя", но и основным функционером, уточнили представители СМИ.

Ротенберга уволили из СКА 2 июня. Под его руководством петербургский клуб ни разу не дошел до финала плей-офф. В прошлом году команда вылетела во втором раунде плей-офф, а в этом году впервые за 15 лет не прошла первый раунд.

До этого его отстранили от должности зампреда совета директоров из-за неудовлетворительных результатов команды. Сейчас Ротенберг остается главным тренером хоккейной команды "Россия 25".

После его увольнения из СКА в СМИ появилась информация, что он может возглавить "Витязь". Однако, как выяснили журналисты, подмосковный клуб, выступавший в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), может прекратить свое существование из-за недостатка финансирования.

