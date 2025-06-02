Игорь Ларионов назначен новым главным тренером хоккейного клуба СКА

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Игорь Ларионов был назначен новым главным тренером петербургского хоккейного клуба СКА, сообщает пресс-служба спортклуба.

Решение было принято на совете директоров ХК СКА. Уточняется, что Ларионов приступит к своим обязанностям в ближайшее время.

Ларионов сменил на своем посту Романа Ротенберга. В СКА пояснили, что договор с последним был расторгнут из-за неудовлетворительных спортивных результатов команды. Тем не менее в пресс-службе обратили внимание на значительный вклад экс-тренера в развитие не только команды, но и детско-юношеского хоккея.

Ротенберг находился на посту тренера команды с января 2022 года, но за это время ни разу не вывел спортсменов в финал плей-офф. Например, в прошлом году она вылетела во втором раунде, а в этом – впервые за 15 лет не прошла первый раунд.

При его тренерстве команда почти полностью обновляла состав после каждого сезона из-за того, что не получалось вписаться в потолок зарплат. Кроме того, из-за плохих результатов Ротенберга ранее освободили от должности зампреда совета директоров.

Ларионов, в свою очередь, дважды становился олимпийским чемпионом, четыре раза выигрывал чемпионат мира в составе сборной СССР и трижды – Кубок Стэнли. Всего за свою карьеру он играл за ЦСКА и клубы НХЛ: "Ванкувер", "Сан-Хосе", "Детройт", "Флорида" и "Нью-Джерси". В составе сборной России завоевал бронзу на Олимпиаде 2002 года.

Тренерскую карьеру начал в 2022 году, заняв должность главного тренера нижегородского клуба "Торпедо". С 2008 по 2009-й является директором по спортивным операциям в СКА.