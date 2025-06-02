"Матч ТВ": СКА уволил Ротенберга с поста главного тренера

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Руководство петербургского хоккейного клуба СКА решило уволить Романа Ротенберга с поста главного тренера. Об этом сообщили "Матч ТВ", "Спорт-Экспресс" и "Чемпионат" со ссылкой на источники.

Ротенберг был тренером команды с января 2022 года. Однако под его руководством СКА ни разу не дошел до финала плей-офф. В прошлом году команда вылетела во втором раунде плей-офф, а в этом году впервые за 15 лет не прошла первый раунд.

Кроме того, при Ротенберге команда почти полностью обновляла состав после каждого сезона из-за того, что не получалось вписаться в потолок зарплат.

До этого его освободили от должности заместителя председателя совета директоров из-за неудовлетворительных результатов. В настоящий момент Ротенберг является главным тренером хоккейной команды "Россия 25".

Тем временем московский футбольный клуб "Спартак" продлил контракт с главным тренером сербом Деяном Станковичем. Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года.

Ранее испанец Хаби Алонсо стал главным тренером мадридского футбольного клуба "Реал". На этом посту он заменит итальянца Карло Анчелотти, который возглавлял команду с 2021 года. Соглашение между "Реалом" и Алонсо рассчитано до 30 июня 2028 года.

