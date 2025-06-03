ТАСС: ХК "Витязь" прекратит существование из-за недостатка финансирования

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Подмосковный клуб "Витязь", который выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), прекратит существование из-за недостатка финансирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Финансирование клуба прекращается", – пояснил собеседник агентства.

ХК "Витязь" был основан в 1996 году, он базировался в Чехове и несколько раз переезжал в Подольск. С 2022 года команда выступала в Балашихе. В сезоне-2024/25 КХЛ "Витязь" занял 10-е место в турнирной таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф.

СМИ при этом сообщали, что главным тренером подмосковной команды может стать Роман Ротенберг. Отмечалось, что он займет не только должность тренера, но и одного из функционеров "Витязя". Слухи появились на фоне увольнения Ротенберга с поста главного тренера петербургского ХК СКА.

Тем временем хоккеисты ярославского "Локомотива" впервые стали обладателями Кубка Гагарина, обыграв челябинский "Трактор" в финальной серии плей-офф "Фонбет" – КХЛ.

Матч завершился со счетом 2:1 в овертайме. Счет в серии до четырех побед стал 4:1 в пользу "Локомотива". Самым ценным игроком плей-офф был признан нападающий ярославского клуба Александр Радулов.