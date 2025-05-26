Сборная США стала чемпионом мира по хоккею

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Сборная Соединенных Штатов обыграла команду Швейцарии в финале чемпионата мира по хоккею. Матч проходил в Стокгольме в воскресенье, 25 мая.

Встреча двух сборных завершилась в овертайме со счетом 1:0. Единственную шайбу в матче забросил Тэйдж Томпсон.

Таким образом, американская сборная выиграла чемпионат мира по хоккею впервые с 1960 года. В свою очередь, у Швейцарии в активе пять серебряных и восемь бронзовых наград в рамках чемпионата.

Ранее молодежная сборная России по хоккею выиграла Кубок будущего на турнире в Новосибирске после победы над командой из Белоруссии. Матч завершился со счетом 2:1. При этом российские хоккеисты одержали три победы в трех матчах.

Кроме того, хоккеисты ярославского "Локомотива" впервые стали обладателями Кубка Гагарина, обыграв челябинский "Трактор" в финальной серии плей-офф "Фонбет" – Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).