Молодежная сборная РФ по хоккею стала победителем Кубка будущего

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Молодежная сборная РФ по хоккею выиграла Кубок будущего на турнире в Новосибирске после победы над командой из Белоруссии.

Матч завершился со счетом 2:1. При этом российские хоккеисты одержали три победы в трех матчах.

Второе место на турнире заняла юниорская сборная России, которая со счетом 5:3 выиграла последний матч против команды Студенческой хоккейной лиги (СХЛ). На третьей строчке расположились белорусские спортсмены, а четвертой – команда СХЛ.

Между тем вратарь "Салавата Юлаева" Семен Вязовой и форварды Иван Демидов из СКА и Егор Сурин из "Локомотива" стали претендентами на звание лучшего новичка сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Победителя, удостоенного приза имени Алексея Черепанова, определяют тренеры лиги по результатам голосования. Торжественное вручение наград лиги запланировано на 29 мая.