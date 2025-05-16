КХЛ: в тройку номинантов на приз лучшему новичку сезона вошли Вязовой, Демидов и Сурин

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов; ТАСС/Петр Ковалев; РИА Новости/Алексей Филиппов

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) включила вратаря "Салавата Юлаева" Семена Вязового и форвардов Ивана Демидова из СКА и Егора Сурина из "Локомотива" в список номинантов на приз имени Алексея Черепанова для лучшего новичка сезона. Об этом сообщается на сайте КХЛ.

Победителя, удостоенного приза имени Алексея Черепанова, определяют тренеры КХЛ по результатам голосования.

19-летний Демидов сыграл 71 матч, заработав 54 очка (22 шайбы и 32 передачи), что сделало его лучшим бомбардиром СКА. В регулярном чемпионате его 49 очков стали рекордом среди игроков до 20 лет. Форвард 7 раз был лучшим новичком недели, 3 – месяца. Кроме того, он стал лучшим дебютантом стартового раунда плей-офф.

22-летний Вязовой сыграл 37 матчей с 18 победами и коэффициентом надежности 1,95. В плей-офф он установил рекорд как первый вратарь, сделавший 2 передачи в одном матче. Также игрок стал лучшим дебютантом второго этапа.

18-летний Сурин провел 57 матчей, набрав 20 очков (12 шайб и 8 передач). В плей-офф он улучшил клубный рекорд результативности для молодых хоккеистов "Локомотива" с 6-ю очками. На полуфинальной стадии игрок был признан лучшим дебютантом.

Обладателем приза лучшему дебютанту прошлого сезона стал голкипер магнитогорского клуба "Металлург" Илья Набоков. Торжественное вручение наград лиги запланировано на 29 мая, говорится в сообщении.

Ранее стали известны номинанты на премию КХЛ "Золотая клюшка". Приз могут получить канадский нападающий клуба "Салават Юлаев" Джошуа Ливо, форвард "Трактора" Максим Шабанов и нападающий "Ак Барса" Артем Галимов.

В прошлом году награду получил нападающий "Динамо" Никита Гусев.