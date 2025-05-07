КХЛ назвала лучших игроков полуфинала Кубка Гагарина

Фото: ТАСС/Валентина Певцова

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших игроков полуфинальных серий Кубка Гагарина. Соотвествующий список был опубликован в телеграм-канале лиги.

Лучшим вратарем оказался игрок ярославского "Локомотива" Даниил Исаев. По данным КХЛ, его коэффициент надежности в пяти матчах составил 1,41. Голкиперу удалось отразить 94,07% бросков.

Также лучшим защитником был признан представитель хоккейного клуба "Трактор" Григорий Дронов. Его одноклубник Максим Шабанов, в свою очередь, оказал лучшим нападающим полуфинала.

Кроме того, лучшим новичком был назван 18-летний Егор Сурин из "Локомотива". На его счету 4 очка в четырех матчах серии.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Андрей Василевский, который играет за "Тампу", может получить награду "Везина трофи".

Ее вручают лучшему вратарю Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Также данный приз могут вручить голкиперу "Виннипега" Коннору Хеллебайку и вратарю "Лос-Анджелеса" Дарси Кемперу.