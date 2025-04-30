Хоккеист Марк-Андре Флери установил рекорд всех времен в плей-офф НХЛ для голкиперов

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Канадский хоккеист Марк-Андре Флери установил новый рекорд всех времен в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) для голкиперов. Об этом сообщает "Чемпионат".

В среду, 30 апреля, прошел пятый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ. "Вегас Голден Найтс" принимал "Миннесоту Уайлд".

Перед началом третьего периода на замену основному голкиперу "Миннесоты Уайлд" Филипу Густавссону, который не смог играть из-за болезни, вышел 40-летний Марк-Андре Флери. Благодаря этому последний установил новый рекорд. Он в 18-й раз в карьере принял участие в розыгрыше Кубка Стэнли, превзойдя показатели Мартина Бродо и Патрика Руа (по 17 сезонов в плей-офф НХЛ).

Ранее "Вашингтон" номинировал хоккеиста Александра Овечкина на приз "Билл Мастертон трофи". Он вручается игрокам, показавшим спортивное мастерство, настойчивость и преданность хоккею.

Овечкин 6 апреля побил рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Он забросил 895-ю шайбу в гостевом матче с клубом "Нью-Йорк", тогда как на счету Гретцки 894 шайбы.