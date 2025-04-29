Форвард "Далласа" Джонстон забросил самую быструю шайбу за последние 18 лет в НХЛ

Фото: ТАСС/АР/Gareth Patterson

В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) форвард Уайатт Джонстон из "Даллас Старз" забросил самую быструю шайбу за последние 18 лет в истории Кубка Стэнли. Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации.

В ночь на 29 апреля "Даллас Старз" одержали победу над "Колорадо Эвеланш" со счетом 6:2. Первую шайбу Джонстон забросил через 9 секунд после начала игры.

Канадец повторил результат Дерека Роя из "Баффало Сейбрз", который забил на 9-й секунде матча против "Оттавы Сенаторз" 16 мая 2007 года, говорится в сообщении.

Джонстон и Рой входят в группу из четырех хоккеистов, занимающих пятое место по скорости забитых голов в истории Кубка Стэнли. Абсолютный рекорд принадлежит Дону Козаку из "Лос-Анджелес Кингз", который отличился на 6-й секунде матча против "Бостон Брюинз" 17 апреля 1977 года.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Андрей Василевский, который играет за "Тампу", может получить награду "Везина трофи". Ее вручают лучшему вратарю НХЛ.

Также данный приз могут вручить голкиперу "Виннипега" Коннору Хеллебайку и вратарю "Лос-Анджелеса" Дарси Кемперу.

Ранее "Вашингтон" номинировал хоккеиста Александра Овечкина на приз "Билл Мастертон трофи". Он вручается игрокам, показавшим спортивное мастерство, настойчивость и преданность хоккею.