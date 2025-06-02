Тренер Ротенберг после отставки: я был счастлив стать частью СКА

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг после того, как появилась информация о его отставке, заявил, что был счастлив быть частью петербургской команды в 2011-м и с 2022 года. Комментарий он опубликовал в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что стал работать в СКА в 30 лет, а в 34 года он впервые выиграл с командой Кубок Гагарина, о котором мечтал весь город на протяжении долгого времени.

Ротенберг поблагодарил ПАО "Газпром" и председателя правления компании Алексея Миллера. Он отметил, что благодаря ему удалось построить "лучшую инфраструктуру в мире" – от "Хоккейного города" до "СКА Арены". Кроме того, без его поддержки клуб не смог бы достичь тех успехов, которые есть сейчас у команды, уверен Ротенберг.

Также специалист поблагодарил за профессионализм и самоотдачу игроков, тренеров и персонал СКА. Он заявил, что работать с ними было очень интересно.

"Вы живете хоккеем 24/7, и это чувствуется в каждой тренировке, каждом матче. Особенно горжусь нашими двумя Кубками Гагарина, титулами в КХЛ (Континентальная хоккейная лига. – Прим. ред.) и МХЛ (Молодежная хоккейная лига. – Прим. ред.), золотом чемпионата России. Вместе мы писали историю клуба", – добавил Ротенберг.

Тренер также поблагодарил болельщиков клуба, которые помогали команде в решающие моменты и посещали чемпионские парады. Он вспомнил, как в 2015-м СКА благодаря поддержке фанатов смогли выиграть первый Кубок Гагарина после того, как проигрывали 0:3 ЦСКА. Ротенберг заявил, что эти эмоции он сохранил на всю жизнь.

"Хоккей – моя детская любовь, и в СКА мы не просто боролись за трофеи и выигрывали кубки, а стремились двигать весь хоккей вперед: растить молодых игроков, привлекать зрителей на трибуны, ставить агрессивный и атакующий хоккей, на который приятно смотреть", – отметил специалист.

Он выразил уверенность в том, что плоды его работы будут и дальше приносить пользу российскому хоккею. Ротенберг также надеется, что СКА в будущем останется в числе лидеров, как это было в последние годы.



Об увольнении Ротенберга из СКА стало известно 2 июня. Под руководством специалиста клуб ни разу не дошел до финала плей-офф. В прошлом году команда вылетела во втором раунде плей-офф, а в этом году впервые за 15 лет не прошла первый раунд.

До этого его освободили от должности заместителя председателя совета директоров из-за неудовлетворительных результатов. В настоящий момент Ротенберг является главным тренером хоккейной команды "Россия 25".

СМИ сообщили, что Ротенберг может стать главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Витязь". Отмечалось, что в подмосковном клубе Ротенберг займет не только должность главного тренера, но и одного из функционеров команды.

