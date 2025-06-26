ФК "Химки" исключен из числа членов РФС

Фото: fckhimki.com

Подмосковный футбольный клуб "Химки" больше не входит в состав членов Российского футбольного союза (РФС), передает ТАСС.

Решение об исключении клуба было принято на конференции союза.

Информация о том, что "Химки" не смогли получить лицензию для участия в будущем сезоне РПЛ, появилась в начале лета. Клуб тогда подал апелляцию, однако РФС отклонил заявку.

Официальное заявление клуба о приостановке деятельности появилось в середине июня. Руководство "Химок" отметило, что команда до последнего боролась за возможность участвовать в новом сезоне Российской Премьер-лиги, но эти меры были признаны недостаточными в рамках регламентов РФС.

В настоящий момент ФК остался вне профессиональных соревнований. Паузу в деятельности в клубе назвали вынужденным, но взвешенным шагом.