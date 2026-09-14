Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Американская газета New York Times назвала Москву "страной технологических чудес". По оценке издания, развитая цифровая инфраструктура города сделала повседневную жизнь жителей удобнее и безопаснее.

В публикации отмечается, что многие городские сервисы позволяют решать привычные задачи с помощью цифровых технологий. В частности, оплатить проезд в метро и другие покупки можно с использованием биометрии, а некоторые операции с недвижимостью доступны по лицу.

Издание также обратило внимание на роботов-курьеров, которые доставляют продукты по городу примерно за 15 минут. Кроме того, в Москве в этом году планируется начать коммерческую эксплуатацию беспилотных такси.

По мнению NYT, в основе этих сервисов лежит масштабная цифровая инфраструктура, созданная городскими властями. Она, как пишет газета, помогает не только упростить повседневные процессы, но и повысить безопасность в городе.

Ранее Сергей Собянин обозначил ключевые направления развития Москвы на 5–10 лет. В первую очередь речь о сохранении статуса глобального города с развитой экономикой и инновационной промышленностью, а также о развитии транспорта: строительстве более 30 новых станций метро за 5–6 лет, продлении МЦД до крупных городов соседних регионов и запуске ВСМ Москва – Санкт-Петербург.

Отдельный блок – "новая индустриализация": площадь современных промышленных площадок к 2030 году должна почти удвоиться и превысить 25 миллионов квадратных метров. Абсолютным приоритетом остается программа реновации, продолжится и благоустройство с реставрацией памятников.