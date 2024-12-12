Главный инвестор ФК "Химки" отправлен под домашний арест

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Главный инвестор футбольного клуба "Химки" Туфан Садыгов, проходящий по делу о мошенничестве в особо крупном размере, отправлен под домашний арест. Об этом заявили в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

По версии следствия, Садыгов и иные лица, действуя в составе организованной преступной группы, заключали фиктивные кредитные договоры по выдаче заведомо невозвратных кредитов фирмам, аффилированными с соучастниками и обращали в свою пользу денежные средства. Таким образом, соучастники причинили банку ущерб в особо крупном размере.

Кроме того, Головинский суд столицы своим решением о домашнем аресте отклонил ходатайство органов предварительного расследования о заключении под стражу Садыгова.

Ранее сообщалось, что в ходе расследования дела Садыгова о мошенничестве были задержаны пять предпринимателей. По делу проходят учредитель "Союздорстрой" Елена Оширова, учредитель "РМ" Ольга Данилова, бизнесмен Игорь Вашунин, руководитель организации "МТУ Сатурн" Артем Сусликов и учредитель "Автотрансстрой" Салман Юсупов.

При этом суд не стал удовлетворять ходатайство следствия об отправке в СИЗО Вашунина и Юсупова.

Садыгов является крупным инвестором, а остальные фигуранты дела – недобросовестными бизнесменами. Причем некоторые из них довели до банкротства предприятия, руководителями которых значились ранее.

