Следствие попросило суд об аресте главного инвестора ФК "Химки"

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Следователи направили ходатайство в Головинский суд Москвы с просьбой о заключении под стражу главного инвестора футбольного клуба "Химки" Туфана Садыгова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает ТАСС.

В ходе расследования также были задержаны пять предпринимателей, утверждает агентство со ссылкой на правоохранителей. По делу проходят учредитель "Союздорстрой" Елена Оширова, учредитель "РМ" Ольга Данилова, бизнесмен Игорь Вашунин, руководитель организации "МТУ Сатурн" Артем Сусликов и учредитель "Автотрансстрой" Салман Юсупов.

При этом суд не удовлетворил ходатайство следствия об отправке в СИЗО Вашунина и Юсупова.

Известно, что сын Садыгова Илья числится в составе "Химок". В настоящее время он почти не играет в стартовом составе в чемпионате России, чаще всего спортсмен выходит на поле в матчах Кубка страны.

Ранее следователи возбудили против бывшего замминистра МЧС РФ Павла Барышева уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Барышев в период с 2017 по 2019 год подготовил поддельные документы о наличии у него права на обеспечение жильем.

