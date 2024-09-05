Экс-банкир получил 12 лет колонии за хищение денег Радулова

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Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 12 годам колонии бывшего банкира Сергея Кононова за хищение средств Транснационального банка, в том числе со счета хоккеиста Александра Радулова, сообщает РИА Новости.

Суд признал его виновным по нескольким эпизодам статьи о мошенничестве.

На момент отзыва у банка лицензии в апреле 2015 года на счете Радулова было порядка 20 миллионов долларов. Кононов пообещал вернуть ему деньги и даже заключил с хоккеистом контракт о постепенных выплатах. Он начал его исполнять, но в итоге остался должен ему 18,8 миллиона долларов.

Арбитражный суд обязал его выплатить спортсмену долг, договорные проценты и проценты за пользование чужими денежными средствами – всего более 25 миллионов долларов.

Ранее следователи возбудили против бывшего замминистра МЧС РФ Павла Барышева уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Барышев в период с 2017 по 2019 год подготовил поддельные документы о наличии у него права на обеспечение жильем.

В результате с помощью этих документов он похитил трехкомнатную квартиру в Москве, стоимость которой составляет не менее 20 миллионов рублей. Суд уже наложил арест на данную недвижимость.