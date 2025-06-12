Виктор Ганчаренко ушел с поста главного тренера ФК "Пари Нижний Новгород"

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Белорус Виктор Ганчаренко покинул пост главного тренера футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" после расторжения контракта. Об этом сообщила пресс-служба ФК.

В сообщении отмечается, что Ганчаренко провел несколько запоминающихся игр, в числе которых были победа над "Краснодаром" в Кубке России, "Акроном", "Ахматом" и "Крыльями Советов" в Российской Премьер-лиге (РПЛ).

"Под руководством белорусского специалиста нижегородский клуб финишировал на 13 месте в турнирной таблице и попал в VK Видео переходные матчи", – добавила пресс-служба.

Вместе с Ганчаренко команду также покинули старший тренер Александр Ермакович, старший тренер по физической культуре Руслан Зубик. Тем временем итальянский тренер Андреа Бьянки больше не будет работать с клубом из-за истечения контракта.

Ранее пост главного тренера московского ЦСКА покинул серб Марко Николич. По словам представителей клуба, в скором времени контракт Николича, рассчитанный до лета 2026 года, будет выкуплен другой командой. Кроме того, вместе с сербом ушли тренеры Радо Смилянич и Александр Рогич, а также физиотерапевт Горан Басарич.