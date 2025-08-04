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Прошла жеребьевка отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов – 2025/2026. Ее итоги представлены на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

В результате в Пути чемпионов "Лудогорец" или "Ференцварош" сыграет со "Шкендией" или "Карабахом". Кроме того, футбольному клубу "Лех" или "Црвене Звезде" предстоит встретиться с киевским "Динамо" или кипрским "Пафосом".

Помимо этого, в Пути чемпионов запланирован матч между "Буде-Глимтом" и "Штурмом". В свою очередь, "Селтик" должен сыграть с "Кайратом или "Слованом", а "Базель" – с "Мальме" или "Копенгагеном".

В Пути представителей лиг "Фейеноорд" или "Фенербахче" встретится с "Ниццей" или "Бенфикой". Между тем футбольный клуб "Рейнджерс" или "Виктория" сыграет с "Зальцбургом" или "Брюгге".

Окончательный список участников будет представлен после третьего отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов – 2025/2026, который пройдет 19–20 и 26–27 августа.

Ранее победителем Лиги чемпионов впервые стал французский клуб ПСЖ. Команда в финале одержала победу над итальянским "Интером" со счетом 5:0. Голы забили Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия, Сении Маюлу, а также Дезире Дуэ, который сделал дубль.

