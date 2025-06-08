Российский футболист Миранчук стал лучшим игроком месяца в ФК "Атланта"

Фото: ТАСС/EPA/PAOLO MAGNI

Российский полузащитник Алексей Миранчук стал лучшим игроком месяца американского футбольного клуба Главной футбольной лиги (MLS) "Атланта Юнайтед".

"Браво, Алексей", – говорится в сообщении пресс-службы ФК в социальной сети X.

Миранчук перешел в "Атланту" из итальянской "Аталанты" в июле 2024 года. В мае текущего года он вышел на поле в семи играх, в которых забил один гол и совершил четыре результативные передачи.

В составе американской команды полузащитник сыграл 31 матч. В этих играх он забил пять голов и сделал семь голевых передач.

Кроме того, 6 июня Миранчук выступал в составе российской сборной, которая провела товарищеский матч против команды из Нигерии. Встреча прошла на московском стадионе "Лужники" и завершилась со счетом 1:1.

Игру посетили более 45 тысяч зрителей. Российских спортсменов на поле в качестве капитана вывел вратарь Матвей Сафонов, который также выступает за французский клуб "Пари Сен-Жермен".