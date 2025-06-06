Вратарь Матвей Сафонов будет капитаном сборной России в матче с Нигерией

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Вратарь сборной России Матвей Сафонов, который также играет за французский клуб "Пари Сен-Жермен", будет капитаном в товарищеском матче против сборной Нигерии. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Игра пройдет на московском стадионе "Лужники" 6 июня. Начало встречи – в 20:00 по московскому времени.

С первых минут матча на поле выйдут защитники Илья Вахания, Виктор Мелехин, Максим Осипенко и Данил Круговой. На позиции полузащитников главный тренер сборной РФ Валерий Карпин выставил Алексея Батракова, Данила Глебова, Антона Миранчука, Максима Глушенкова и Андрея Мостового. В роли нападающего сыграет Николай Комличенко.

31 мая "ПСЖ" впервые в истории футбольного клуба стал победителем Лиги чемпионов. Команда одержала победу над итальянским "Интером" со счетом 5:0. Голы забили Ашраф Хакими, Дезире Дуэ, Хвича Кварацхелия и Сении Маюлу.

4 июня Сафонов прилетел в Москву на сбор национальной команды России. Вратарь привез с собой в столицу кубок Лиги чемпионов. Он рассказал, что соскучился по родине, людям, сборной, играм и вызовам. Футболист напомнил, что год не был в России.

