Футболист Сафонов заявил, что соскучился по России

Фото: ТАСС/Zuma/Panoramic

Вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) и сборной России Матвей Сафонов, ранее прилетевший в Москву, сказал, что соскучился по родине. Видео со спортсменом опубликовано в YouTube-канале российской сборной.

"Очень рад вернуться на родину. Когда приземлился, я понял, чего мне не хватало. Год не был здесь. По людям соскучился, по сборной, по играм, по вызовам", – рассказал футболист.

В субботу, 31 мая, ПСЖ обыграл итальянский "Интер" со счетом 5:0. Таким образом, клуб впервые стал победителем Лиги чемпионов. Сафонова заявили на игру в качестве запасного вратаря, он оказался пятым российским футболистом, который выиграл этот турнир.

Спортсмен прилетел в столицу 4 июня на сбор национальной команды. Он также взял с собой кубок Лиги чемпионов.