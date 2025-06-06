Матч Россия – Нигерия начнется с минуты молчания в память о погибших под Брянском

Фото: телеграм-канал "Сборная России по футболу"

Товарищеский матч сборной России по футболу против нигерийской команды начнется с минуты молчания в память о погибших в ЧП с поездом в Брянской области. Об этом сообщает пресс-служба российской сборной.

Кроме того, на игру, которая пройдет на московском стадионе "Лужники" 6 июня, была приглашена музыкальная группа "Рождество". После встречи коллектив исполнит песню "Так хочется жить".

Сборная России после матча с нигерийской командой, занимающей 44-е место в рейтинге FIFA, поедет в Минск, где 10 июня сыграет с белорусами.

Автомобильный мост обрушился на проезжавший под ним пассажирский состав в Брянской области 31 мая. Всего в поезде было 388 пассажиров. В результате ЧП погибли семь человек, еще 122 человека пострадали.

По версии СК, моста рухнул из-за подрыва. При этом, как уточнили в ведомстве, те, кто установил взрывчатые устройства под железнодорожное полотно, действовали по указанию украинских властей. ЧП квалифицировано как теракт.

