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03 июня, 15:09

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Представитель РФС Терешин: песня "Матушка" стала негласным народным гимном

В РФС объяснили выбор песни "Матушка" для открытия матча сборных России и Нигерии

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Андрей Титов

Песня "Матушка" за последний год стала практически негласным гимном России. Об этом сообщил "Матч ТВ" директор по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин, комментируя выбор музыкальной композиции для открытия футбольного матча между сборными РФ и Нигерии.

Терешин отметил, что песню Татьяны Куртуковой поют и дети, и взрослые. При этом, по его словам, многие журналисты тоже хотели увидеть выступление этой певицы на открытии матча.

Сборные России и Нигерии проведут товарищеский матч на московском стадионе "Лужники" 6 июня. Последний раз российская команда играла на этой арене 1 сентября 2021 года. Тогда там проходил матч отбора на чемпионат мира с Хорватией, который завершился вничью.

Сборная Нигерии занимает 44-е место в рейтинге FIFA. После матча с этой командой российские футболисты отправятся в Минск, где 10 июня сыграют с белорусами.

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