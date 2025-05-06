Сборные России и Бразилии по футболу могут провести товарищеский матч осенью

Фото: ТАСС/ФК "Зенит"/Константин Золин

Бразильская конфедерация футбола (CBF) приняла предложение Российского футбольного союза (РФС) провести товарищеский матч осенью. Об этом сообщает band.com.br.

Во время прямого эфира журналист Галвао Буэно показал письмо CBF на запрос России от 29 августа прошлого года. Там указывается, что календарь бразильской команды предусматривает возможность игры в международные окна с 6 по 14 октября и с 10 по 18 ноября 2025 года. Кроме того, подчеркивается, что сборная Бразилии заинтересована в матчах.

"Мы считаем, что сотрудничество между CBF и РФС будет иметь основополагающее значение для укрепления связей и дальнейшего развития глобальной футбольной экосистемы", – отмечается в письме.

Ранее стало известно, что суперфинал Кубка России по футболу состоится 1 июня на стадионе "Лужники". В решающем матче встретятся команды, которые стали лучшими в финалах двух путей, – "Путь Российской Премьер-лиги" и "Путь регионов".

Кроме того, сборные России и Нигерии проведут товарищеский матч на московском стадионе "Лужники" 6 июня. После этого российская команда отправится в Минск, где 10 июня проведет игру с командой Белоруссии.

