Финал Пути регионов Кубка России "Спартак" – "Ростов" состоится 15 мая

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Московский "Спартак" и "Ростов" сыграют финал Пути регионов Кубка России по футболу 15 мая в 20:00 на "Лукойл Арене". Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В пресс-службе рассказали, что ответный матч финала Пути Российской Премьер-лиги (РПЛ)" между ЦСКА и "Зенитом" состоится 14 мая в 19:30. В первой встрече петербургский клуб одержал победу со счетом 2:0.

В РФС добавили, что 1 июня на столичном стадионе "Лужники" пройдет суперфинал Кубка России, в котором сойдутся победители Пути регионов и Пути РПЛ.

Действующим победителем Кубка России является "Зенит", одержавший победу над "Балтикой" из Калининграда со счетом 2:1 в решающем матче.

Ранее сообщалось, что "Спартак" вышел в финал Пути регионов Кубка России по футболу, победив дома столичное "Динамо" со счетом 2:1. Победный мяч в составе красно-белых забил новичок команды Ливай Гарсия.

Вместе с тем "Динамо" лишился главного тренера Марцела Лички. Он возглавлял команду с июня 2023 года.