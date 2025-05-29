Sport24: товарищеский матч между сборными России и Уругвая находится под угрозой срыва

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Товарищеский матч между сборными России и Уругвая по футболу находится под угрозой срыва. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источники, которые знакомы с ситуацией.

По предварительным данным, уругвайцы хотят провести матч в ноябре 2025 года не в России, а в Южной Корее. Журналисты выяснили, что причиной стали проблемы с безопасностью и атаками украинских беспилотников, из-за которых футболисты Уругвая опасаются приезжать в Россию. Такое решение может привести к тому, что встреча вообще не состоится, пишут СМИ.

Президент Федерации футбола Уругвая Игнасио Алонсо заявил в беседе с изданием, что окончательное решение еще не принято. По его словам, выбор места проведения матча будет зависеть от финансовых предложений России и Южной Кореи.

Один из источников, который приближен к ситуации, рассказал изданию, что в случае отказа Уругвая от проведения матча в России Российский футбольный союз (РФС) может организовать игру с другой сборной. В числе потенциальных соперников – Аргентина, Индонезия или одна из команд африканского континента.

Ранее Бразильская конфедерация футбола (CBF) приняла предложение РФС провести товарищеский матч осенью.

Во время прямого эфира журналист Галвао Буэно показал письмо CBF на запрос России от 29 августа 2024 года. В нем сказано, что календарь бразильской команды предусматривает возможность игры в международные окна с 6 по 14 октября и с 10 по 18 ноября 2025 года.

