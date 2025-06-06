Сборные России и Нигерии по футболу сыграли вничью в Москве

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Сборные России и Нигерии по футболу сыграли вничью в столичном стадионе "Лужники". Встреча завершилась со счетом 1:1.

Игру посетили более 45 тысяч зрителей. На 27-й минуте встречи защитник сборной Нигерии Семи Аджайи забил гол в собственные ворота. Затем, на 71-й минуте отличился Толу Арокодаре. Он отправил мяч в ворота Матвея Сафонова, который в качестве капитана выводил российскую команду на поле.

Сафонов также выступает за французский клуб "Пари Сен-Жермен". 31 мая "ПСЖ" впервые в истории ФК стал победителем Лиги чемпионов. Команда одержала победу над итальянским "Интером" со счетом 5:0. Голами отметились Ашраф Хакими, Дезире Дуэ, Хвича Кварацхелия и Сении Маюлу.

Вместе с кубком Лиги чемпионов Сафонов прилетел в Москву 4 июня. Он рассказал, что соскучился по родине, людям, сборной, играм и вызовам. Футболист напомнил, что год не был в России.