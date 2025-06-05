Сборная Узбекистана впервые выступит на чемпионате мира по футболу в 2026 году

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Сборная Узбекистана впервые выступит на чемпионате мира (ЧМ) по футболу, передает ТАСС.

В рамках девятого тура группового этапа третьего раунда отбора на ЧМ в азиатской зоне состоялся матч между сборными Узбекистана и ОАЭ. Игра завершилась вничью со счетом 0:0.

При этом узбекистанская команда набрала 18 очков и заняла второе место в группе А. Следом за ней расположилась сборная ОАЭ, которая теперь не сможет подняться в турнирной таблице.

В 2026 году чемпионат мира состоится в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Между тем мадридский футбольный клуб "Реал" хочет до чемпионата мира 2025 года выкупить 17-летнего аргентинского защитника "Ривер Плейт" Франко Мастантуоно. По данным СМИ, покупка игрока обойдется в 45 миллионов евро. До декабря Мастантуоно, которому в августе исполнится 18 лет, продолжит выступать за "Ривер Плейт", после чего перейдет в расположение мадридского клуба.