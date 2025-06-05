Двукратный чемпион РФ по футболу Бакаев покинул "Зенит"

Фото: fc-zenit.ru

Двукратный чемпион России, полузащитник Зелимхан Бакаев покинул петербургский футбольный клуб (ФК) "Зенит", сообщается на сайте ФК.

"Футбольный клуб "Зенит" благодарит Зелимхана Бакаева и желает удачи в дальнейшей карьере", – говорится в сообщении.

Бакаев родился в 1996 году в Назрани. С 2007 по 2013 год он был воспитанником "Спартака". В сезоне 2013/2014 он дебютировал в молодежном первенстве, а в сезоне 2017/2018 состоялся его дебют в Российской Премьер-лиге (РПЛ).

Также он играл в тульском "Арсенале". А позже вновь вернулся в команду красно-белых. С 2022 года он играл за "Зенит". В 2023 году, на правах аренды, он выступал за клуб "Аль-Вахда" из ОАЭ, после этого футболист играл за "Химки".

Бакаев вместе с "сине-бело-голубыми" стал двукратным чемпионом России, а также завоевал Кубок и два Суперкубка страны.

Ранее подмосковный футбольный клуб "Химки" объявил о временной приостановке своей деятельности. Режим простоя был введен по официальному распоряжению, но подробностей не сообщалось. По данным СМИ, "Химки" не смогли получить лицензию для участия в будущем сезоне РПЛ.

