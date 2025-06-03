ФК "Спартак" продлил контракт с сербским защитником Срджаном Бабичем

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Столичный футбольный клуб "Спартак" продлил контракт с сербским футболистом Срджаном Бабичем. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Новый контракт с сербским защитником рассчитан до 2027 года с возможностью продления на еще один сезон.

"Бабич – важный игрок "Спартака" не только в плане игры в обороне, но и с точки зрения начала построения атак. Кроме того, он полезен на чужой половине поля: в завершившемся чемпионате Срджан забил "Химкам" и "Факелу", а также записал на свой счет ассист в домашнем матче с "Крыльями Советов", – говорится в сообщении клуба.

Бабич играет за "Спартак" с 2023 года. За это время он провел за команду 55 матчей, в которых забил пять мячей. В прошлом сезоне спортсмен сыграл 32 матча, забив два гола и отдав один голевой пас.

Клуб пожелал футболисту "надежно" выступать, а также добиться с командой больших побед.

Ранее "Спартак" также продлил контракт с главным тренером сербом Деяном Станковичем на один год. Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года.

До этого испанец Хаби Алонсо стал главным тренером мадридского футбольного клуба "Реал". На этом посту он заменит итальянца Карло Анчелотти, который возглавлял команду с 2021 года. Соглашение между "Реалом" и Алонсо рассчитано до 30 июня 2028 года.