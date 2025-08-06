Черчесов стал главным тренером грозненского "Ахмата"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назначен главным тренером грозненского клуба "Ахмат". Об этом сообщает пресс-служба ФК.

Уточняется, что контракт с тренером рассчитан на три года.

"Станислав Саламович в своей тренерской карьере уже возглавлял грозненский клуб. В сезоне 2012/13 под началом Черчесова команда заняла 8-е место", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что после трех туров "Ахмат" не набрал ни одного очка в Российской Премьер-лиге (РПЛ). В Кубке России команда уступила "Зениту" в матче группового этапа.

Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат оставил пост президента футбольного клуба. Новым руководителем назначен 32-летний Якуб Закриев, который с 2017 года занимал должность вице-президента, активно участвуя в жизни команды.