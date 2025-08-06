06 августа, 15:15Спорт
Черчесов стал главным тренером грозненского "Ахмата"
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назначен главным тренером грозненского клуба "Ахмат". Об этом сообщает пресс-служба ФК.
Уточняется, что контракт с тренером рассчитан на три года.
"Станислав Саламович в своей тренерской карьере уже возглавлял грозненский клуб. В сезоне 2012/13 под началом Черчесова команда заняла 8-е место", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что после трех туров "Ахмат" не набрал ни одного очка в Российской Премьер-лиге (РПЛ). В Кубке России команда уступила "Зениту" в матче группового этапа.
Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат оставил пост президента футбольного клуба. Новым руководителем назначен 32-летний Якуб Закриев, который с 2017 года занимал должность вице-президента, активно участвуя в жизни команды.