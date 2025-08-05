Гендиректор "Ахмата" Айдамиров: Черчесов подпишет контракт с клубом на три года

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Станислав Черчесов станет главным тренером грозненского футбольного клуба "Ахмат". Об этом сообщил ТАСС гендиректор команды Ахмед Айдамиров.

"Переговоры завершились <...>. Остались последние штрихи, доработаем, подпишет", – уточнил гендиректор "Ахмата".

По его словам, специалист в среду, 6 августа, прилетит в Грозный. Соглашение с Черчесовым рассчитано на три года, уточнил Айдамиров.

После трех туров "Ахмат" не набрал ни одного очка в Российской Премьер-лиге (РПЛ), проиграв "Рубину", московскому ЦСКА и махачкалинскому "Динамо". В Кубке России команда уступила "Зениту" в матче группового этапа.

Ранее старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат оставил пост президента футбольного клуба "Ахмат". Новым руководителем назначен 32-летний Якуб Закриев, который с 2017 года занимал должность вице-президента, активно участвуя в жизни команды.

