Старший сын Кадырова покинул пост президента ФК "Ахмат"

Фото: fc-akhmat.ru

Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат оставил пост президента футбольного клуба "Ахмат", сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу чеченской команды.

Новым руководителем назначен 32-летний Якуб Закриев, который с 2017 года занимал должность вице-президента, активно участвуя в жизни команды.

"Желаем удачи и успехов Якубу Салмановичу во благо родного клуба", – добавили в пресс-службе.

Ранее Ахмат Кадыров, который также возглавляет министерство по физической культуре и спорту Чечни, заявил, что представители республики, участвующие в поп-ММА, должны прекратить свою деятельность в боях. По его словам, поведение бойцов на ринге и за его пределами вызывает глубокую озабоченность и порочит честь чеченского народа.