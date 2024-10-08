Министр спорта Чечни Кадыров призвал уроженцев прекратить участие в поп-ММА

Фото: телеграм-канал "К95"

Представители Чеченской Республики, участвующие в поп-ММА, должны прекратить свою деятельность в боях. Об этом заявил министр по физической культуре и спорту Чечни Ахмат Кадыров в своем телеграм-канале.

"Ваша (бойцов. – Прим. ред.) деятельность и поведение на ринге и за его пределами вызывают глубокую озабоченность и порочат честь нашего народа и веру, которой мы следуем", – отметил он.

По словам Кадырова, чеченцы всегда славились своим достойным поведением, которое основывается на глубоко укоренившихся традициях и ценностях.

"Сегодня, к сожалению, мы наблюдаем, как некоторые из вас в своих пресс-конференциях и публичных выступлениях оскорбляют это святое наследие. <...> Несмотря на многочисленные предупреждения, вы продолжаете вести себя так, словно не осознаете последствий своих действий", – написал министр.

Кадыров подчеркнул, что дальнейшее участие в поп-ММА приведет к конкретным мерам.

На соревнованиях по смешанным единоборствам ММА в Кирове, которые прошли в конце января, погиб восемнадцатилетний спортсмен. Во время боя он, предположительно, получил закрытую черепно-мозговую травму и потерял сознание.

Дежурившая бригада скорой помощи незамедлительно приступила к реанимационным мероприятиям. Также была вызвана бригада реанимации с необходимым медицинским оборудованием, однако спасти спортсмена не удалось.