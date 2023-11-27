Экс-бойца MMA подозревают в похищении и убийстве женщины в Новороссийске – СМИ

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Бывшего бойца MMA и двух его знакомых подозревают в похищении и убийстве женщины в Новороссийске, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации СМИ, трое мужчин 20 ноября напали на автолюбителя и спрятали его в багажник, решив использовать авто для похищения 38-летней жительницы Новороссийска. Однако в тот день она не вышла из дома.

Отмечается, что следующую попытку похищения злоумышленники предприняли 24 ноября. По данным правоохранителей, фигуранты вновь угнали автомобиль марки Hyundai, поместив его водителя в багажник, после чего напали на местную жительницу и посадили ее в салон машины.

По версии следствия, ее привезли в СНТ "Лесная поляна", где один из нападавших отвел женщину в лес и затем девять раз ударил ее ножом. Пострадавшая скончалась на месте.

Позднее водителя машины освободили из багажника в районе села Мысхако. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 ("Похищение") и части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

Трое подозреваемых были задержаны. Главного фигуранта уголовного дела задержали в ночь на 26 ноября, когда он употреблял запрещенные вещества, из-за передозировки которых он, предположительно, скончался в отделе полиции, пишет издание.

Сейчас суд рассматривает вопрос о заключении двух других фигурантов под стражу. Согласно данным СМИ, один из них мог в 2017 году выступать в смешанных единоборствах, представляя Армению.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого подозревают в покушении на убийство супруги в ходе бытовой ссоры в квартире в Луховицах. Инцидент произошел 8 ноября. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

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