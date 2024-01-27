Восемнадцатилетний спортсмен умер на соревнованиях по ММА в Кирове

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Восемнадцатилетний спортсмен, который получил черепно-мозговую травму, умер на соревнованиях по смешанным единоборствам ММА в Кирове. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что во время боя один из спортсменов 2005 года рождения, предположительно, получил закрытую черепно-мозговую травму и потерял сознание.

Дежурившая бригада скорой помощи незамедлительно приступила к реанимационным мероприятиям. Также была вызвана бригада реанимации с необходимым медицинским оборудованием, однако спасти спортсмена не удалось.

В министерстве спорта региона Кировской области, что все бойцы выступали в экипировке в соответствии с видом спорта, состояние здоровья перед соревнованиями было удовлетворительное.

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