В Москве хоккеист умер прямо во время матча

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Нападающий хоккейного клуба "Армата" Михаил Янчишин скончался прямо во время игры любительской лиги "Стань хоккейной легендой" (SHL) в Москве. Об этом заявила пресс-служба турнира.

Как заявили представители турнира, Янчишину стало плохо во время игры с клубом "Фаворит", он упал на лед и скончался.

На сайте SHL сказано, что хоккеисту был 61 год. Кроме того, там заявлено, что у Янчишина имелась медицинская справка до сентября следующего года, а также страховка до мая 2024 года.

В этом сезоне спортсмен отличился 9 очками (5 голов и 4 передачи).

Ранее футболист и тренер из Чувашии Алексей Лесин погиб в Сочи в возрасте 30 лет. Причины его смерти пока неизвестны. Прощание с Лесиным прошло 12 ноября в ритуальной службе в Чебоксарах. Спортсмен играл за такие клубы, как "Крылья", "Химик-Август", "Чебоксары" и LAVA (ранее "Бомик").

Сергей Лесин, отец спортсмена, подтвердил гибель футболиста. По его словам, это произошло 6 ноября, когда тот отправился на Всероссийские соревнования в Сочи. После его обнаружили мертвым недалеко от моря. На данный момент ведется следствие, отметил мужчина.