В Сочи обнаружили тело 30-летнего российского футболиста

Фото: vk.com/footballesin

Футболист и тренер из Чувашии Алексей Лесин погиб в Сочи в возрасте 30 лет. Об этом сказано на сайте министерства спорта региона.

Причины его смерти пока неизвестны. Проститься с Лесиным можно будет 12 ноября в ритуальной службе в Чебоксарах.

Спортсмен играл за такие клубы, как "Крылья", "Химик-Август", "Чебоксары" и LAVA (ранее "Бомик").

Сергей Лесин, отец спортсмена, подтвердил гибель футболиста. По его словам, это произошло 6 ноября, когда тот отправился на Всероссийские соревнования в Сочи. После его обнаружили мертвым недалеко от моря. На данный момент ведется следствие, отметил мужчина.

Также он сообщил РИА Новости, что за несколько часов до гибели сын с командой ушел в один из баров Адлера, куда его не пустили в шортах. После этого он решил поесть в другом месте, а затем прогуляться вдоль моря без друзей. У футболиста с собой был рюкзак с вещами и документами, который пока не обнаружили. При этом отец подчеркнул, что у молодого человека не было проблем со здоровьем.

Федерация мини-футбола Казани написала, что погибший являлся одним из самых ярких футболистов последних нескольких сезонов в лиге, выступавший за команду LAVA.

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