Путин провел неофициальную встречу с Адамом Кадыровым

Фото: телеграм-канал "Ахмед Дудаев"

В Москве прошла неофициальная встреча Владимира Путина с сыном главы Чечни Адамом Кадыровым. Об этом сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем телеграм-канале.

Как он отметил, несмотря на сравнительно небольшой жизненный путь, Кадыров-младший проявил себя в качестве ответственного, инициативного и надежного руководителя с твердым характером, внутренней дисциплиной и преданностью народу.

"Встреча с президентом России проходила в неофициальной обстановке, но была наполнена теплотой и искренностью", – написал Дудаев.

Путин поздравил Кадырова-младшего с предстоящей свадьбой, пожелав ему крепкого счастья.

Накануне старшая дочь лидера республики Айшат Кадырова сообщила, что Адам Кадыров женится. Как она рассказала, свадьба состоится в родительском доме в Ахмат-Юрте, родовом селе Кадыровых.

Ранее 17-летнего Адама Кадырова объявили секретарем Совета безопасности республики. Кроме того, он стал членом Арабского арбитражного суда. В составе делегации региона Кадыров-младший посетил Египет. Визит проходил в рамках координации взаимодействия между генеральным секретариатом Совета арабского экономического единства и Чечней.

