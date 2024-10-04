Адам Кадыров вошел в книгу рекордов России как самый молодой на занимаемой должности

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Сын руководителя Чечни Адам Кадыров вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта РФ. Об этом сообщает ТАСС.

"Тот рекорд, сертификат о котором я держу в руках, установлен не сегодня, но, тем не менее, мы ждали подходящего момента. Итак, рекорд – самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта РФ с результатом 16 лет и один день с рекордсменом Адамом Рамзановичем Кадыровым объявляю официально зафиксированным", – заявил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

Сертификат был вручен Адаму Кадырову во время проведения турнира по ММА АСА 180 в Грозном. Сын главы Чечни вместе с сертификатом также получил медаль за популяризацию Книги рекордов России.

"Ощущения самые приятные. Мы не намерены на этом останавливаться. Дальше больше", – высказался рекордсмен.

В июне племянника главы Чечни Адама Черхигова назначили на должность министра транспорта, связи и цифрового развития региона. При этом ранее Черхигов занимал пост председателя комитета правительства Чечни по дошкольному образованию.

Незадолго до этого стало известно, что старший сын Кадырова Ахмат был назначен министром по физической культуре и спорту региона.

Кроме того, Адаму Кадырову ранее также вручили высшую награду Чечни – орден Кадырова.

