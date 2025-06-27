Дочь Кадырова сообщила, что ее брат Адам женится

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ayshatkadyrova

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам женится. Об этом сообщила старшая дочь лидера республики Айшат Кадырова в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как она рассказала, свадьба состоится в родительском доме в Ахмат-Юрте, родовом селе Кадыровых.

На просьбу подписчицы показать кадры праздника Айшат Кадырова указала, что в день свадьбы может быть не до телефона.

Ранее 17-летнего Адама Кадырова объявили секретарем Совета безопасности республики. Кроме того, он стал членом Арабского арбитражного суда. В составе делегации региона Кадыров-младший посетил Египет. Визит проходил в рамках координации взаимодействия между генеральным секретариатом Совета арабского экономического единства и Чечней.

Также Кадыров-младший вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта РФ. Сертификат был вручен ему во время проведения турнира по ММА АСА 180 в Грозном.

