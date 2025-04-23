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23 апреля, 12:55

Политика

Сын Кадырова Адам стал секретарем Совбеза Чечни

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Сына главы Чечни Рамзана Кадырова, 17-летнего Адама, объявили секретарем Совета безопасности республики. Соответствующий пост был размещен в телеграм-канале ведомства.

Однако власти Чечни пока официально не сообщали о новой должности Кадырова-младшего. При этом на сайте Совбеза он уже указан в качестве секретаря.

Ранее Адам Кадыров стал членом Арабского арбитражного суда. В составе делегации региона он посетил Египет. Визит проходил в рамках координации взаимодействия между генеральным секретариатом Совета арабского экономического единства и Чечней.

Кроме того, Кадыров-младший вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта РФ. Сертификат был вручен ему во время проведения турнира по ММА АСА 180 в Грозном.

Сын главы Чечни вместе с сертификатом также получил медаль за популяризацию Книги рекордов России.

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