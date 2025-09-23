Французский футболист Усман Дембеле стал обладателем "Золотого мяча"

Фото: ТАСС/AP/Thibault Camus

Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Усман Дембеле стал обладателем "Золотого мяча". Церемония вручения награды прошла в парижском театре Шатле.

Дембеле в прошлом сезоне в составе ПСЖ стал обладателем Кубка Франции, а также выиграл Лигу чемпионов. Кроме того, он был признан лучшим бомбардиром французского чемпионата, забив 25 голов.

В других номинациях объявлены следующие победители:

лучший клуб – ПСЖ;

лучший тренер года – Луис Энрике (ПСЖ);

трофей Яшина (лучший вратарь) – Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ/"Манчестер Сити");

награда Герда Мюллера (лучший бомбардир) – Виктор Дьекереш ("Спортинг"/"Арсенал");

трофей Копа (лучший молодой игрок) – Ламин Ямаль ("Барселона");

обладательница женского "Золотого Мяча" – Айтана Бонмати ("Барселона");

лучший женский клуб – "Арсенал".

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин вместе со своим штабом представил расширенный состав национальной команды на октябрьские матчи. На данный момент в перечне фигурируют 42 игрока.

Представители стран, которые являются членами UEFA, обсудили на заседании исполкома вопрос смягчения ограничений, введенных в отношении российских команд. Семь государств выступили за то, чтобы российские команды были полностью возвращены на турниры под эгидой UEFA.