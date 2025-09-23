Форма поиска по сайту

00:42

Французский футболист Усман Дембеле стал обладателем "Золотого мяча"

Фото: ТАСС/AP/Thibault Camus

Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Усман Дембеле стал обладателем "Золотого мяча". Церемония вручения награды прошла в парижском театре Шатле.

Дембеле в прошлом сезоне в составе ПСЖ стал обладателем Кубка Франции, а также выиграл Лигу чемпионов. Кроме того, он был признан лучшим бомбардиром французского чемпионата, забив 25 голов.

В других номинациях объявлены следующие победители:

  • лучший клуб – ПСЖ;
  • лучший тренер года – Луис Энрике (ПСЖ);
  • трофей Яшина (лучший вратарь) – Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ/"Манчестер Сити");
  • награда Герда Мюллера (лучший бомбардир) – Виктор Дьекереш ("Спортинг"/"Арсенал");
  • трофей Копа (лучший молодой игрок) – Ламин Ямаль ("Барселона");
  • обладательница женского "Золотого Мяча" – Айтана Бонмати ("Барселона");
  • лучший женский клуб – "Арсенал".

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин вместе со своим штабом представил расширенный состав национальной команды на октябрьские матчи. На данный момент в перечне фигурируют 42 игрока.

Представители стран, которые являются членами UEFA, обсудили на заседании исполкома вопрос смягчения ограничений, введенных в отношении российских команд. Семь государств выступили за то, чтобы российские команды были полностью возвращены на турниры под эгидой UEFA.

