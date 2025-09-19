Главный тренер "Спартака" дисквалифицирован на один месяц во всех турнирах РФС

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович дисквалифицирован на один месяц во всех турнирах Российского футбольного союза (РФС), заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

"Спартак" сыграл вничью со столичным "Динамо" со счетом 2:2. Во время добавленного к первому тайму времени Станкович допустил в адрес арбитра нецензурную брань.

"В соответствии с регламентом КДК РФС при применении спортивных санкций должен учитываться рецидив", – цитирует Григорьянца ТАСС.

Подобное решение стало ударом для команды, добавили в пресс-службе "Спартака". При этом регламент не позволяет подавать апелляцию на решение РФС.

"Месяц дисквалификации – это очень серьезный срок <...>. Мы должны справиться с этой тяжелой ситуацией", – говорится в сообщении.

Ранее Станкович во время матча 28-го тура чемпионата РФ по футболу показал жест, который, с его слов, означал раздачу желтых карточек. Но в комитете посчитали, что жест был направлен в сторону технической зоны "Динамо". За оскорбительное поведение его оштрафовали на 250 тысяч рублей.

