РФС рассмотрит отсутствие тренера "Спартака" на пресс-конференции после игры с "Динамо"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит отсутствие главного тренера московского "Спартака" Деяна Станковича на послематчевой пресс-конференции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Артура Григорьянца.

Вместо Станковича на флеш-интервью и на пресс-конференции участвовал его помощник Ненад Сакич. Как пояснил Григорьянц, это является нарушением технического регламента.

"Также "Спартак" не предоставил игроков для интервью для СМИ. Рассмотрим также неоднократный выход за пределы технической зоны Станковича с выходом на поле, а также исполняющего обязанности главного тренера "Динамо" Ролана Гусева без выхода на поле. Рассмотрим неподобающее поведение "Спартака", предупреждения четырех игроков и двух официальных лиц клуба в составе одной команды", – заявил глава комитета.

В воскресенье, 11 мая, московское "Динамо" победило дома столичный "Спартак" со счетом 2:0 в 28-м туре Мир Российской Премьер-лиги. При этом главный тренер красно-белых Станкович во время игры резко раскритиковал работу арбитров и показывал неоднозначные жесты во время одного из спорных эпизодов.

После игры Станкович не пришел ни на флэш-интервью к официальному вещателю, ни на пресс-конференцию. Вместо него к журналистам вышел его ассистент, который объяснил отсутствие главного "сорванным голосом из-за крика". Проигнорировали прессу в микст-зоне и игроки "Спартака", что является серьезным нарушением регламента.